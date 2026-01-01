■ニューイヤー駅伝 in ぐんま（第70回全日本実業団対抗駅伝競走大会：1日、群馬県庁発着7区間100km）&TEAMのKが東京世界陸上に続きニューイヤー駅伝を盛り上げる「緊張感や熱気を精一杯お届けします」初優勝を狙うGMOインターネットグループは、5区で青学大卒のルーキー・太田蒼生（23）が区間新をマークする会心の走りでトップをキープ。昨年のHonda・青木涼真（28）の46分36秒を上回る46分00秒（速報値）の快走で、6区の嶋