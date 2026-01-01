◇第70回全日本実業団対抗駅伝（2026年1月1日群馬県庁発着7区間100キロ）駅伝日本一を争う「ニューイヤー駅伝」は40チームが参加して群馬県庁からスタート。太田市役所から桐生市役所までの5区（15.9キロ）でGMOインターネットグループのルーキー太田蒼生（青学大出）が区間新記録の走りで首位をキープした。箱根駅伝で2年連続区間賞を獲得し、青学大の2連覇に貢献した太田は2番手と59秒差の首位でスタート。向かい風と上