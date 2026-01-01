白みそのまろやかな甘みを、気負わず楽しめる簡単なお雑煮。料理家・ワタナベマキさんが教えてくれた関西風の一杯は、見た目は美しく、工程はいたってシンプルです。くったり煮えたねぎの甘さに、ゆずの皮の香りがアクセントとなり、お正月はもちろん、普段の食卓にもなじみます。『ねぎの白みそ雑煮』のレシピ材料（2人分）切り餅……2個 ねぎ……2/3本 だし汁……2カップ 白みそ……大さじ3 ゆずの皮のせん切り……適宜 酒しょ