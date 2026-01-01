記者会見する台湾の頼清徳総統＝1日、台北市（総統府提供・共同）【台北共同】台湾の頼清徳総統は1日、新年の記者会見で「中国は拡張的な野心を高めている」と非難し、防衛力の強化を訴えた。台湾周辺で中国が実施した軍事演習を批判し「台湾をのみ込もうという圧力が日増しに強まっている」と指摘した。日米や欧州との連携を重視する立場も強調した。頼氏は「中国こそが平和を破壊するトラブルメーカーだと国際社会は一致して