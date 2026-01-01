3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」のボーカルギター、大森元貴（29）の最新ショットに、様々な反響が寄せられている。【映像】大森元貴、レコード大賞後の最新ショット2025年9月にInstagramを更新し、NHK連続テレビ小説『あんぱん』で作曲家・いせたくやを演じた際の激変ショットを公開していた大森。「ほんとすごい！別人級!!」「ギャップがすごすぎる」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。日本レコード大賞出