サンアントニオ・スパーズ vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年1月1日（木）開催地：フロスト・バンク・センター（San Antonio）最終スコア：サンアントニオ・スパーズ 134 - 132 ニューヨーク・ニックス NBAのサンアントニオ・スパーズ対ニューヨーク・ニックスがフロスト・バンク・センター（San Antonio）で行われた。 第1クォーター