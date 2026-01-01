トロント・ラプターズ vs デンバー・ナゲッツ日付：2026年1月1日（木）開催地：スコシアバンク・アリーナ（Toronto）最終スコア：トロント・ラプターズ 103 - 106 デンバー・ナゲッツ NBAのトロント・ラプターズ対デンバー・ナゲッツがスコシアバンク・アリーナ（Toronto）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし23-32で終了す