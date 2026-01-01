オクラホマシティ・サンダー vs ポートランド・トレイルブレイザーズ日付：2026年1月1日（木）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 124 - 95 ポートランド・トレイルブレイザーズ NBAのオクラホマシティ・サンダー対ポートランド・トレイルブレイザーズがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。