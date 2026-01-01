俳優の梅沢富美男（75）が1日、自身のインスタグラムを更新。新年をあいさつをすると共に、豪華なおせちを披露した。「新年明けましておめでとうございます！今年のお節も良い出来です！」とつづると、3段ずつの4個の重箱に並べられたおせちを披露。えびや数の子、いくらやお煮しめなど色とりどりの料理が並ぶ豪華なものとなっている。「2026年もチャレンジ精神を忘れずに頑張ります！本年もよろしくお願いいたします！」と