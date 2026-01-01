元NM48メンバーで女優の川上千尋（27）が1日、自身のXを更新。本日付で吉本興業に所属したことを発表した。川上は「あけましておめでとうございますこの度、本日 1／1より吉本興業 所属になりました」と報告。「俳優として新たなスタートを迎えられること、皆さんにご報告できることをとても嬉しく思います！本年もよろしくお願い致します」と呼びかけた。12年に第4期生オーディションに合格。ちっひーの愛称で人気を博