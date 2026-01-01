八十二銀行（長野市）と長野銀行（松本市）が１日に合併して「八十二長野銀行」が誕生する。長野県内に本店を置く地銀は１行となる。人口減少が進む中、システム統合と店舗の統廃合などで業務を効率化し、コンサルティングやデジタル関連などの業務に人員を配置し、収益力強化で「日本で一番成功した地域金融機関の経営統合・合併」を目指す。店舗、サービスは４日まで終日休止で、５日から利用開始となる。八十二銀と長野銀は