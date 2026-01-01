南沢奈央（35）が1日、インスタグラムでタップダンサーで指導者の安達雄基との結婚を発表した。「明けましておめでとうございます。新年のご挨拶とあわせてのご報告になりますが、私、南沢奈央は安達雄基さんと入籍いたしました。新年のはじまりのこの日に、ご報告できて嬉しく思います。これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたいと思います。今後とも応援の程、よろしくお願いいたします」とつづった