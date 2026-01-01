俳優の長澤まさみが１月１日、所属する東宝芸能の公式サイトで結婚を発表した。お相手は、映画監督の福永壮志氏。長澤は「応援してくださっている皆様へ」と題し「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告。さらに「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています。まだまだ未熟な二人ではあります