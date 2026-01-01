元フジテレビのフリーアナウンサー久慈暁子（31）が1日、インスタグラムで、22年5月に結婚したプロバスケットボールBリーグ1部（B1）千葉ジェッツふなばしの渡邊雄太（31）との第1子妊娠を発表した。背中越しのツーショットを投稿し「あけましておめでとうございます。新しい年の始まりに、みなさんにご報告があります。このたび、新しい命を授かりました」と報告。「新しい家族に会える日を楽しみに、穏やかな日々を過ごしており