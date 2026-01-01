©テレビ東京 テレ東では１月３日（土）夜11時30分から「安村、雪山を登る」を放送します。パンイチ芸人とにかく明るい安村をいつものパンイチ状態で山麓に放置。街の人から服や登山道具などをもらい、真冬の雪山登頂を目指す、ガチ登山ドキュメントです。ルールは以下の３つのみ。① 3日以内に雪山を登る② お金を使ってはいけない③ 街の人々から雪山装備をもらう無謀にも思えるこの挑戦、果たしてと