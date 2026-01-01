テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が１２月３１日深夜放送の「久保みねヒャダ明けましてこじらせナイト寿ＳＰ」（フジテレビ系）に出演し、お笑い芸人のＹｏｕＴｕｂｅの「再生数が落ちている」と指摘した。佐久間氏は「ちゃんとファンがいる人は固定がいてファンクラブ的な機能があって、人気は落ちてない。ＹｏｕＴｕｂｅをやってない芸人よりライブの動員も圧倒的に上」と述べた。代表的なのが東京０３、さらば青春の光、