全日本実業団対抗駅伝（ニューイヤー駅伝、群馬県庁発着＝７区間計１００キロ）が１日に開催され、各チームのエースが集結する２区（２１・９キロ）で吉田響（サンベルクス）が驚がくの２２人抜きを披露し、１時間１分１秒という衝撃の区間新記録を樹立した。創価大の絶対的エースとして東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）を沸かせた吉田が、ついに実業団の頂上決戦、ニューイヤー駅伝でデビュー。するといきなり異次元の