Mrs. GREEN APPLEが、フェーズ3の幕開けとなる本日にフェーズ3開幕後の第1弾の楽曲となる「lulu.」を1月12日にリリースすることを発表した。「lulu.」といえば、2025年10月から12月にかけて開催した55万人を動員した自身最大の5大ドームツアー＜DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”＞の会場で、“愛しのlulu.へ”の書き出しではじまる手紙形式のフライヤーが配布されていた。さらに、今朝の読売新聞には、“変わることない、変わりゆ