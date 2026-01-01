Noraの音楽ユニット“今夜、あの街から”が、声優の秋奈とのコラボレーションによる新曲「Not Enough」を2026年第一弾シングルとして1月9日に配信リリースすることが発表となった。今作のゲスト女性ボーカルである秋奈は、『ウマ娘』のドゥラメンテ役や『プロジェクトセカイ』の小豆沢こはね役を務める声優だ。Noraと秋奈の力強いデュエットはPOPかつROCKな仕上がりとなった。今夜、あの街からは1月21日、同楽曲を含む全25曲収録の