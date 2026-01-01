2026年に結成35周年を迎えるL’Arc-en-Cielが、アニバーサリー イヤーを記念して様々な活動を繰り広げる。10月からはアリーナツアー＜35th L’Anniversary TOUR＞を開催することが発表となった。L’Arc-en-Cielは2026年1月1日午前0時に35th L’Anniversary特設サイトをオープン、読売新聞全国版(朝刊)にて35周年記念の全面広告を掲載し、新年の始まりと共にアニバーサリー イヤーの幕開けを告げた。アリーナツアー＜35th L’Annive