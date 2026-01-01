timeleszの寺西拓人と俳優の齋藤潤が、2026年1月1日公開のアニメ映画『迷宮のしおり』で声優デビューを果たす。『マクロス』や『アクエリオン』シリーズなどで知られる河森正治監督が手掛ける、初のオリジナル劇場長編アニメーションの本作で、寺西はスマホと人間の脳を直接つなぐ研究者であり天才起業家の架神傑役、齋藤は主人公・前澤栞（CV：SUZUKA［新しい学校のリーダーズ］）のクラスメイトで彼女に想いを寄せる少年、山田