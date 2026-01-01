下野 紘が、ポニーキャニオンとタッグを組んで新プロジェクトを始動させることを発表した。2023年5月27日、東京国際フォーラムにて開催された＜Hiro Shimono Special Reading LIVE 2023 “邂逅地点”＞をもって一度アーティスト活動休止を発表していた下野紘。今回発表された新プロジェクトの内容は、第1弾として、3月4日にベストアルバム『シンフォニックロック・リミックスベスト』の発売、第2弾として、自身主催の朗読劇を5月9