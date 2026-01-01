BRADIOが、2026年2月に配信シングルリリースを発表した。また、2月15日にバンド結成15周年イヤーの裏ファイナルとなる東京・新宿ACB HALLでのワンマンライブ＜Break the Rule And Do Image On＞、そして、インディーズ期にフォーカスしたリバイバルツアーの追加公演開催を一挙に発表した。2月15日に開催するワンマンライブ＜Break the Rule And Do Image On＞は、BRADIOが初ライブを行った会場である東京・新宿ACB HALLにて開催さ