アニメ映画『ヤマトよ永遠に REBEL3199 第五章 白熱の銀河大戦』より、メインビジュアルと本予告映像が公開された。【動画】不穏な終わりが指すものとは――『ヤマトよ永遠に REBEL3199』「第五章白熱の銀河大戦」本予告映像『ヤマトよ永遠に REBEL3199』は、1980年に公開された『宇宙戦艦ヤマト』シリーズ劇場映画第3作『ヤマトよ永遠に』を原作に、新解釈を加えて再構成した『宇宙戦艦ヤマト2199』シリーズ最新作。全七章