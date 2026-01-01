【モデルプレス＝2026/01/01】女優の長澤まさみ（38）が、映画監督の福永壮志氏と結婚したことが、1月1日東宝の公式サイトにて発表された。ファンからは驚きの声が続々と寄せられている。【写真】「達筆」「綺麗」長澤まさみの直筆署名◆長澤まさみ、結婚発表公式サイトは「いつも弊社所属俳優：長澤まさみを応援してくださり、ありがとうございます。この度、長澤まさみが結婚したことをご報告させていただきます」と報告。「突然