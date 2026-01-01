岡林は全試合に先発して途中交代が一度もなし。今季セ・パ両リーグで唯一の全試合フルイニング出場は、自身２年ぶり２度目。３年ぶり２度目となる最多安打のタイトルも獲得した。全イニング出場で最多安打は、２３年の中野（神）以来１９人目、２４度目。２月に２３歳となった早生まれとはいえ、全イニング出場と最多安打をそろって記録した年齢は、２２歳シーズンの５８年長嶋茂雄（巨）と９５年イチロー（オ）に次ぎ、５６年