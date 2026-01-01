女優・長澤まさみ（38）が1日、結婚を報告した。お相手は映画監督・福永壮志氏（43）。長澤の所属事務所「東宝芸能」公式サイトなどで発表された。元日の大ニュースに祝福と驚きの声が寄せられた。所属事務所公式サイトに長澤の直筆署名が入った文書が掲載され、「応援してくださっている皆様へ私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます」と報告した。お相手の