2025年（1月〜11月）、文春オンラインで反響の大きかった記事ベスト5を発表します。インタビュー部門の第2位は、こちら！（初公開日 2025/08/13）。《衝撃写真！》「笑っていいの？」「セクシーすぎる」舞台の上で『すんごいガニ股』を披露する彼女の姿を見る＊＊＊「ある出来事がきっかけで、『私がやりたいのはお笑いだったんだ！』と気付くことになったんです」自衛隊→看護師→モデルを経て、31歳で「お笑い芸人＝天