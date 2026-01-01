◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦桐蔭学園44―0尾道（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）史上6校目の3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）は44―0で尾道（広島）を下し、8強入りを決めた。開始早々に攻め込まれたが、FB曽我大和（2年）のPGで先制。ハイパントを積極的に使い、モールでも攻め込んで60分間を通して尾道を圧倒した。それでも、試合後に藤原秀之監督は「ちょっといろいろと課題はあった。攻め方が