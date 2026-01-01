北朝鮮メディアは新年の祝賀行事に金正恩総書記が出席し、「新年も人民の期待に応える」と演説したと報じました。【映像】出席した金総書記（新年の祝賀行事の様子）1日付の朝鮮労働党の機関紙は31日夜から年越しにかけ平壌で祝賀行事が行われたと報じています。娘や妻とともに出席した金総書記は演説で「人民の暮らしに事変と変革の全盛期がもたらされた」と2025年を振り返り、「新年も国の尊厳と権益に常に忠実に、人民の期