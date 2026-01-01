多賀大社の最寄り多賀町と滋賀県、NEXCO中日本名古屋支社は2025年12月24日、名神高速上りの多賀スマートICが、2026年1月31日（土）15時に開通すると発表しました。【地図】名神・多賀スマートICの位置を見る多賀スマートICの事業は、多賀町とNEXCO中日本名古屋支社が共同で進めています。彦根IC〜湖東三山スマートIC間のほぼ中間の位置に整備されます。下り線側は多賀SAに接続する形で2023年4月に開通。これに続き、上り線側