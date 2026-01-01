車中泊が新たな旅のスタイルとして認知が広がっているのに合わせて人気が高まっているキャンピングカー。近年は災害時の備えとしての可能性も注目されるようになっています。実際に地震などの被災地ではキャンピングカーの利活用が進んでいます。特に2024年1月の能登半島地震では、多くのキャンピングカーが現地に持ち込まれ活躍したとのこと。どれくらいの数のキャンピングカーが、どのような使われ方をしたのか？ 実際に現地で活