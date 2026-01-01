リバプールを率いるアルネ・スロット監督が、現地１月１日に開催されるプレミアリーグ第19節のリーズ戦を前に会見に出席。前節のウォルバーハンプトン戦（２−１）で初ゴールを挙げたフロリアン・ヴィルツについて語った。クラブ公式サイトが発言を伝えている。22歳のドイツ代表MFは、レバークーゼンから１億1600万ポンドもの移籍金で加入するも、中々期待に見合う活躍を見せられず。しかし、徐々にプレミアリーグに適応し、待