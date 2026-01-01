阿部監督にとっても勝負を賭ける年となる(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext2026年のプロ野球開幕が3月27日と決まった。今季は直前にWBCもあり、あの熱狂の日々が戻ってくる。その勢いのままに球春到来となることが予想されるが、ここでは一足早く、“妄想”開幕オーダーを考えていく。今回は巨人編だ。【動画】失投を見逃さない豪快確信弾！ 東京ドーム騒然のキャベッジの第2号をチェック25年シーズン、巨人は誤算の連続だった。