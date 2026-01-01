能登半島地震の被災地では、今年一年の無事と復興を願い、参拝客が手を合わせています。輪島市河井町にある重蔵神社は、地震で全壊の被害を受けました。社務所は去年解体されましたが、境内にはいまも地震の爪痕が色濃く残っています。神社では倒壊した拝殿の隣に仮のテントを設け、朝から参拝者を受け入れています。初詣に訪れた男性は「去年は慌ただしかったので安定した1年にしたい」と話していました。家族と共に訪れた男性は