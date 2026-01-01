きのう（12月31日）夜、茨城県水戸市のアパートで、31歳の女性が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。首には刺し傷があったということです。きのう午後7時半ごろ、水戸市加倉井町のアパートで、帰宅した男性（27）から「妻が玄関で血を流して倒れている」と110番通報がありました。警察などによりますと、血を流して倒れていたのはこのアパートに住むネイリストの女性（31）で、救急隊員が駆けつけた