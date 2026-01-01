天皇、皇后両陛下は１日、皇居・宮殿で、皇族方や三権の長から新年のあいさつを受ける「新年祝賀の儀」に臨まれた。天皇陛下は「新しい年をともに祝うことを誠にうれしく思います。年頭にあたり、国民の幸せと国の発展を祈ります」と述べられた。昨年９月に成年式を終えた秋篠宮家の長男悠仁さま（１９）は初めて参列された。