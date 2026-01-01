血糖値を上昇させる炭水化物と上手に付き合うにはどうすればいいか。同志社大学糖化ストレス研究センター客員教授の八木雅之さんは「炭水化物の中でも、白ご飯の摂取量が増えると血糖値が高くなり老化につながる。しかし工夫するだけでこれを防ぎ、抑えることができる」という――。※本稿は、八木雅之『最新科学でわかった 老けない食べ方の新常識』（三笠書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kazoka30※写真は