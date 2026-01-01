「魚河岸の女石松」に出演する美空ひばり（写真左） 若き日の美空ひばりと高倉健の快活な芝居が魅力的な東映の青春明朗編『魚河岸の女石松』が、東映チャンネルで放送される。ひばり主演の「べらんめぇ芸者」シリーズに次ぐ本作は、昭和の熱気が漲る「唄と笑いの青春」の輝きを今に伝える秀逸作である。物語の主人公は、魚河岸の仲買人夫婦の一人娘として育った桂子(美空ひばり)である。情に厚く、少々けんかっ早い性格から、