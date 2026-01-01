２年目のケイが球団助っ人投手の記録を次々と塗り替えた。（記録は全て規定以上のみ）〈１〉防御率１５５回を投げて自責点３０の防御率１．７４はリーグ２位。球団外国人では昨年まで２４年ジャクソンの２．９０が最高だったが、大きく更新（今年のジャクソンも２．３３で更新）。日本人も含めて球団最高だった６０年秋山登の１．７５を更新した。〈２〉投球回１５５回は０３年ドミンゴの１５３回２／３を更新。１５０回