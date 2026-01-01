元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（みさき・りおん、３６）が１日、自身のＳＮＳで第１子を出産したことを公表した。インスタグラムを更新し、新生児の小さな足の写真を添え「新年明けましておめでとうございます。いつも応援して下さる皆様へこの度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」（原文ママ）と伝えた。また夫で俳優・廣瀬友祐と連名で記した文書画像もアップ「新しい命を目