１２月３０日、一斉に調理する料理人。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶1月1日】中国重慶市璧山区で12月30日、地元の伝統的な魚料理「来鳳魚」を作るコンテストが行われ、市内から料理人50人以上が参加して腕を競った。１２月３０日、璧山区の伝統的な魚料理「来鳳魚」の調理を体験する外国人観光客。（重慶＝新華社記者／陳誠）１２月３０日、特色ある魚料理を味わう市民。（重慶＝新華社記者／陳誠）１２月３０日、特色