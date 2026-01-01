元宝塚歌劇団宙組トップ娘役で女優の実咲凜音（36）が1日、自身のインスタグラムを更新。第1子女児出産を報告した。実咲は夫で俳優の廣瀬友祐と連名で「新年明けましておめでとうございますいつも応援して下さる皆様へこの度、私たち夫婦に第一子となる女児が誕生したことをご報告致します」と発表した。「新しい命を目の前に、心動かされる日々を過ごしております」とし、「初めてでまだ慣れない事ばかりですが、これから