初詣の家族連れでにぎわう石川県羽咋市滝谷町の妙成寺で１日、金沢市の書家で読売書法会幹事を務める阿部豊寿さん（４７）が奉納揮毫（きごう）を行った。能登半島地震からの復興を祈り、長さ１０メートル、幅２・５メートルの和紙に「希望の年」と豪快にしたため、高さ２メートル、幅３メートルの黒いパネルには金色で「輪」と書き上げた。阿部さんは「この１年も能登への思いや支援の輪が広がり、明るく希望が持てる年になっ