俳優の長澤まさみさんが結婚したことを、所属事務所「東宝芸能」の公式サイトで公表しました。【写真を見る】【 長澤まさみ 】結婚を発表お相手は映画監督・福永壮志さん「お互い支え合いながら日々の生活を大切に、これからの人生を一歩一歩丁寧に」長澤まさみさんは「私事で大変恐縮ですが、この度、映画監督の福永壮志さんと入籍しましたことをご報告させていただきます。」と、投稿。続けて「お互い支え合いながら日々