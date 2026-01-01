私（チカ）は夫のヒロトと娘・ミオ（小2）、息子・コウキ（年長）との4人暮らしです。ヒロトはいつも私抜きで、子どもたちだけを連れて義実家へ行きます。私が義実家から絶縁される一方、子どもたちは義実家の財力でどんどん贅沢を覚えさせられていきました。そんなある日、私は妹のユミに「今の状況は子どもたちにとって良くないし、夫婦関係も破綻している」と指摘されます。私はヒロトともう一度しっかりと話し合わなくてはいけ