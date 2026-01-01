■お雑煮の歴史 【写真を見る】種類は100種類以上！ 全国には個性あふれる「お雑煮」がたくさん！ 雑煮の歴史とは？ ちょっと語れる正月の豆知識 お正月の風物詩、お雑煮。 のんびりとしながら、あたたかくておいしい雑煮に舌鼓を打つ人も多いのではないでしょうか。 農林水産省によりますと、お雑煮の起源には諸説がありますが、室町時代の京都が発祥という説が有力です。はじめのころは、お正月に限らず上級武家の婚礼の席な