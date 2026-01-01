米国男子ツアー開幕戦「ザ・セントリー」で通算11勝目を飾り、タイガー・ウッズ（米国）主宰のツアー外競技「ヒーローワールドチャレンジ」での優勝で2025年を締めた松山英樹。12月末に行われた会見で一年の振り返り、また2026年シーズンへの意気込みを語った。【前編】◇2025年シーズンは、ツアー競技以外も含め米国で24試合、DPワールド（欧州）ツアーで2試合、日本ツアーで1試合の計27試合を戦い抜いた。米ツアー開幕戦「ザ・セ