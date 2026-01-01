2025年の日本・カー・オブ・ザ・イヤーで大賞を受賞したのがスバルのフォレスターだ。スバルならではの水平対向エンジンとAWDを組み合わせたSUVとして人気だが、新型では待望のストロングハイブリッドを採用。存在感のあるデザインや余裕のパッケージングなど、その魅力と実力に迫ってみた！【写真】高級感あふれるハイセンスなインテリア！乗れば乗るほど満足度が上がる■存在感あふれるデザインは迫力すら漂うフォレスターと言え