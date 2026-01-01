◇第105回全国高校ラグビー大会3回戦尾道0―44桐蔭学園（2026年1月1日東大阪市・花園ラグビー場）尾道（広島）は0―44で3連覇を目指す桐蔭学園（神奈川第1）に敗れ、8強入りを逃した。開始早々に攻め込んだがトライを奪えず、その後はボール争奪戦などで劣勢に。ラインアウトも安定せず、最後まで苦しい戦いが続いた。2回戦で頭を打って途中交代した高校日本代表候補SH赤迫周琉（めぐる、3年）は欠場した。